Территории посетили первый заместитель Дмитрий Лызлов и новый официальный представитель Правительства Владимирской области.

По поручению главы Владимирской области Александра Авдеева его первый заместитель Дмитрий Лызлов и новый официальный представитель Правительства Владимирской области в подшефных территориях Донецкой Народной Республики Борис Чернышев посетили города Кировское и Докучаевск. Представители власти также доставили гуманитарный груз. Это компьютерная и оргтехника.Представитель Правительства Владимирской области в подшефных городах занимается восстановлением инфраструктуры, которая была разрушена ВСУ. Также он контролирует размещение прибывающих из Владимирской области специалистов и создаёт им условия для работы.До Бориса Чернышева в этой должности работал Сергей Сахаров почти год. Под его руководством в Докучаевске был открыт многофункциональный центр, создана современная палата реанимации в местной больнице, капитально отремонтирована школа № 4 и детский сад № 11. В Кировском план работ за 2024 год также выполнен более чем на 85 процентов. Выполнение оставшихся задач уже будет выполнено под контролем Бориса Чернышева.Владимирцы принимают участие в строительстве дорог, восстановлении электросетей и реконструкции водопроводов. Коммунальщики и медработники предоставляют помощь местному населению и раненым военнослужащим, делясь опытом и знаниями. Поставлено оборудование и средства для медучреждений, образовательных учреждений и учреждений культуры. Напомним, ранее мы писали, что