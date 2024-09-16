13 сентября на сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для установки стелы «Владимир – город трудовой доблести». Монумент должны будут поставить на пересечении улиц Мира

13 сентября на сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для установки стелы «Владимир – город трудовой доблести». Монумент должны будут поставить на пересечении улиц Мира и Батурина. Стоимость контракта – 138 252 000 рублей. Заявки можно прислать до 26 сентября. Подрядчик приступит к работе уже 1 октября, а закончить установку ему нужно будет до 30 июня