Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 11 сентября, в школе № 2 города Петушки.

Сегодня, 11 сентября, состоялась церемония открытия кадетского класса в школе № 2 города Петушки. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники полицейского ведомства. С приветственным словом и пожеланиями успеха в учебном процессе к ребятам обратились заместитель начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Павел Алексахин и начальник ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Дмитрий Кашицын. Слова напутствия произнесли глава Петушинского района Елена Володина и глава районной администрации Александр Курбатов. Гости церемонии отметили, что возрождение кадетского движения в России - это важный шаг к воспитанию всесторонне развитых молодых людей, которые умеют ценить и продолжать лучшие традиции Отечества.Кадеты – это пятнадцать пятиклассников с высокой и отличной успеваемостью, обладающие хорошей физической подготовкой и активной гражданской позицией. С учащимися кадетского класса будут проводиться дополнительные занятия по специальной программе. Семья, единство, братство, честь, долг, отвага, дружба – вот жизненные ориентиры юных кадетов.Присутствующие на мероприятии представители органа местного самоуправления и сотрудники полиции пожелали школьникам новых открытий и побед, достижения поставленных целей и, конечно, крепкой дружбы.