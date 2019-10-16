Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят до конца текущего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания о развитии отрасли.

Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят до конца текущего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания о развитии отрасли.Принятие соответствующего нормативно-правового акта фактически создаст новую отрасль экономики – виноградарство ивиноделие, отметил председатель нижней палаты. Он поставил задачу рассмотреть ипринять такой закон до конца осенней сессии. Это позволит уже в следующем году организовать новые рабочие места и тем самым увеличить доходы региональных бюджетов, подчеркнулВолодин.Открывая совещание, спикер Госдумы отметил, что на немприсутствуют представители субъектов Федерации, включая Краснодарский край,Севастополь, а также главы предприятий по производству вин.Природно-климатические позволяют выращивать отечественный виноград, значит,Россия может обеспечить своих граждан качественным продуктом, уверен Володин.Законопроект о создании отрасли виноградарства и виноделиядепутаты обсудят на Совете Госдумы. Документ должен поощрятькачественное российское производство и ограждать россиян от плохого завозноготовара, указал Володин.Госдума уже для поддержки отечественныхвиноделов. Депутаты рассмотрели закон, позволяющий производителям получатьбюджетные субсидии и налоговые вычеты. В частности, с 20 до 10% была сниженаставка НДС.1 октября нормативно-правовой акт подписал президентВладимир Путин. Инициатива не только поможет поддержать винодельческую отрасльстраны, но и благотворно скажется на потребителях.