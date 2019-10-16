Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят до конца текущего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания о развитии отрасли.
Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят до конца текущего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания о развитии отрасли.
Принятие соответствующего нормативно-правового акта фактически создаст новую отрасль экономики – виноградарство и
виноделие, отметил председатель нижней палаты. Он поставил задачу рассмотреть и
принять такой закон до конца осенней сессии. Это позволит уже в следующем году организовать новые рабочие места и тем самым увеличить доходы региональных бюджетов, подчеркнул
Володин.
Открывая совещание, спикер Госдумы отметил, что на нем
присутствуют представители субъектов Федерации, включая Краснодарский край,
Севастополь, а также главы предприятий по производству вин.
Природно-климатические позволяют выращивать отечественный виноград, значит,
Россия может обеспечить своих граждан качественным продуктом, уверен Володин.
Законопроект о создании отрасли виноградарства и виноделия
депутаты обсудят на Совете Госдумы. Документ должен поощрять
качественное российское производство и ограждать россиян от плохого завозного
товара, указал Володин.
Госдума уже для поддержки отечественных
виноделов. Депутаты рассмотрели закон, позволяющий производителям получать
бюджетные субсидии и налоговые вычеты. В частности, с 20 до 10% была снижена
ставка НДС.
1 октября нормативно-правовой акт подписал президент
Владимир Путин. Инициатива не только поможет поддержать винодельческую отрасль
страны, но и благотворно скажется на потребителях.