Приговором Петушинского районного суда мужчина признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Безработный 47-летний хронический алкоголик из Петушинского района зарезал собственную мать. На протяжении многих лет он сидел у неё на шее. Перебивался случайными шабашками, сообщает пресс-служба Петушинского районного суда.Если женщина предъявляла претензии или отказывала в деньгах на покупку спиртного, он её избивал. В разгар очередной ссоры сын нанёс 71-летней пострадавшей ножевые ранения и начал душить её. Несколько дней он жил в квартире, где находился труп убитой женщины.В результате преступление вскрылось, и душегуб отправился под суд.«В процессе рассмотрения дела обвиняемый прошёл психиатрическую экспертизу. Медики признали его вменяемым», - пояснили в следственном комитете Владимирской области.Приговором Петушинского районного суда мужчина признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.