Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 17 октября в 8.00.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 17 октября в 8.00.На шею? Или на талию? Как мужской аксессуар способен преобразить женщину?- Доисторическое растение со времен динозавров. Где увидеть "живое ископаемое" во Владимире?- Черные и рыжие , ушастые и хрюкающие ..Знакомимся с очаровательными домочадцами чамеревского подворья.- Где был снят первый фильм, положивший начало увлекательным кинолентам? Отправимся в новое кинопутешествие- И играем в Лазертаг по мотивам телешоу "Последний герой". Держит оборону и наша съемочная группа