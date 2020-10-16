Президент США Дональд Трамп вновь отметился эксцентричным высказыванием. Выступая перед жителями одного из самых верующих штатов страны – Северной Каролины – американский лидер ..

Президент США Дональд Трамп вновь отметился эксцентричным высказыванием. Выступая перед жителями одного из самых "верующих" штатов страны – Северной Каролины – американский лидер фактически назвал себя первым после бога.По словам Трампа, на днях некто назвал его самым известным человеком в мире. На что глава Белого дома ответил, что таковым не является. На вопрос о том, кто же тогда популярнее, глава американского ответил "Иисус Христос", сообщает "".Местные СМИ, однако, отмечают, что данные опросов свидетельствуют о гораздо большей популярности бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель.