В нём приняли участие сто восемь руководителей из тридцати двух регионов страны.

Сегодня во Владимире завершился пятый форум частных медицинских организаций ЦФО. В нём приняли участие сто восемь руководителей из тридцати двух регионов страны. О перспективах развития частных клиник - в репортаже Юлии Шуваловой.Частная медицина в России ещё несколько лет назад лечила небольшую долю населения, но сейчас всё больше людей выбирают именно коммерческие клиники. За комфорт и высокий уровень врачебной помощи.Дмитрий Борисов, Председатель Правления Национальной Ассоциации медицинских организаций:- Задача нашей деятельности - более тесно интегрировать в общую систему, когда мы бы несколько конкурировали друг с другом, хотя в конкуренции нет ничего дурного - это альтернатива, возможность выбора для пациента, а дополняли. И может быть снижали финансовую нагрузку на государство, на бюджет, который вынужден в данный момент всё нести на себе.Принимающая сторона на форуме - медицинский центр "Палитра". Её основатель - Александр Кравцов. По его мнению, частные клиники - это неотъемлемая часть Российского здравоохранения, без них государственные больницы бы не справились. В пример, Александр Кравцов приводит ситуацию с пандемией коронавируса.Александр Кравцов, основатель и председатель совета директоров сети медицинских центров "Палитра":- Вы знаете, что три корпуса государственной медицины были закрыты и высвободился большой поток больных, которые нигде не могли получить медицинской помощи. Мы фактически взвалили на свои ноши, не смотря на то, что мы частники, взвалили тот неудовлетворенный спрос со стороны людей,больных, которые по известным причинам государственная медицина не могла предоставить помощь. Это факт.Оптикстайл - одна из ведущих сетей оптических центров и глазных клиник, которая уже более 30 лет оказывает все виды помощи в области офтальмологии и коррекции зрения, как на платной основе, так и по полису ОМС. Главное чем гордится клиника это высокий уровень профессионализма своих врачей. В следующем году планируется запуск новой клиники во Владимире на 24 койко-места. Будет как коммерческое, так и бюджетное отделение. Помощь населению становится более доступной и комфортной.Елена Титова, директор областной клиники "Оптикстайл":- В настоящий момент создана масса всевозможных условий для того, чтобы частные клиники работали в полном объеме в системе, как полноценные медицинские учреждения. И правительство нацелены на то, чтобы частные клиники как можно больше помощи оказывали бесплатно пациентам, но я думаю, что и частные клиники заинтересованы в том, чтобы работать в системе ОМС, бесплатно оказывать людям помощь.Следующий форум частных медицинских организаций пройдет в Ярославле в мае 2021 года. Будут обсуждаться нововведения в здравоохранении и перспективы развития сферы. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"