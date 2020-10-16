В ходе проверки, проведённой прокуратурой Юрьев-Польского района выявлены сайты, на страницах которых размещены материалы с информацией о предоставлении сексуальных услуг за деньги.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Юрьев-Польского района выявлены сайты, на страницах которых размещены материалы с информацией о предоставлении сексуальных услуг за деньги. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.Вход на указанные интернет сайты является свободным, без каких-либо ограничений и предупреждений.Суд признал представленную информацию запрещённой к распространению. Видимо, теперь эти сайты будут заблокированы.Решение суда подлежит немедленному исполнению.