В Кольчугине утверждено обвинительное заключение направлено в суд уголовное дело в отношении...

В Кольчугине утверждено обвинительное заключение направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, к делу причастны 5 человек. Из них двое несовершеннолетние. Именно они этим летом получили информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотиков. С помощью ещё двоих подельников, молодым людям удалось расфасовать наркотики и сделать на территории Кольчугина множество «закладок» общей массой 7,95 грамма для их последующей реализации наркопотребителям.Однако тайники обнаружили сотрудники полиции. Один из несовершеннолетних вину в совершенном им преступлении признал в полном объеме. Еще один фигурант не подлежит привлечению к ответственности в силу возраста, второй находится в розыске, третий – следствием не установлен, в отношении пятого дело расследованием не окончено.