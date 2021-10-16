Нанесённое изображение стало отсылкой к видеоигре Lode Runner.

Известный во Владимире уличный художник под псевдонимом Мишкин нарисовал граффити на бывшей фабрике музыкальных инструментов. Нанесённое изображение стало отсылкой к видеоигре Lode Runner.«Это простой пример того, как рисуя на заброшках можно реализовывать свои идеи в интересных городских пространствах. Возможно кто-то и не знает об этом месте и его историю. Производство пианино - лишь часть эпохи этого сооружения. Когда-то давно там находилось свечное производство, мебельные цеха и так далее», -Он добавил, что стенка была в полнейшей разрухе. Взглянув на неё, изучив историю места, Мишкин подумал, что именно этот рисунок должен украсить её.Напомним, что здание расположено на улице Сакко и Ванцетти, 50.Ранее мы рассказывали о том, что