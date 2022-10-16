И еще одна живая история. Во Владимире неравнодушные жители собрали около 150 тысяч рублей на...

И еще одна живая история. Во Владимире неравнодушные жители собрали около 150 тысяч рублей на лечение покалеченного лиса. Животное неделю назад сбила машина у поворота на Сновицы.Видео появилось в соцсетях. Погибающее животное заметили люди- у лиса были сломаны передние лапы и сразу позвонили зоо-защитнице Кристине Сенчуговой. Она забрала зверька, обработала раны. И отвезла в клинику, где лису оказали первую помощь. Но оперировать животное отказались, опасаясь бешенства. Волонтеру пришлось везти лиса в Москву, где ему фактически по частям собрали лапы, установили спицы. Зверек Ожил. Начал есть. Ветеринары продолжают бороться за его жизнь. Но к сожалению, не уверены, что лапки удастся спасти. Лисенка назвали Вуком. Он уже показывает свой характер. Вот что он делает при попытке забрать из клетки нужный ему инвентарь.