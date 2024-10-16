Изменения направлены на усиление борьбы с незаконной миграцией.

Депутат Госдумы от Владимирской области (фракция «Единая Россия») Алексей Говырин стал одним из авторов законопроектов, которые ужесточают наказание за организацию нелегального въезда и нахождения в России. Например, за регистрацию в своем жилье и постановку на учет мигрантов-нелегалов собственники жилья могут получить реальный срок — до пяти лет лишения свободы.Это законодательное новшество не единственное. В пояснил, что принятые Госдумой 16 октября в первом чтении два законопроекта из «миграционного пакета» носят системный характер и направлены на усиление борьбы с незаконной миграцией. Основная цель законодателей — безопасность людей и государства.«Условное наказание за организацию «трафика нелегалов» не предусмотрено в принципе. Особенно жесткое наказание ждет тех, кто совершает преступление в составе группы. Сроки заключения для них могут быть — до 15 лет, но не ниже 8 лет лишения свободы, а также — многомиллионные штрафы. А если сам нелегал совершит преступление, то при вынесении своего вердикта суд будет считать это будет отягчающим обстоятельством», — подчеркнул Алексей Говырин.