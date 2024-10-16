«Нас в известность не ставили, не обсуждали, не спрашивали мнения ни у кого» – учителя и родители учеников 17-го лицея против объединения с 15-й школой. Несмотря на подписанное постановление

«Нас в известность не ставили, не обсуждали, не спрашивали мнения ни у кого» – учителя и родители учеников 17-го лицея против объединения с 15-й школой. Несмотря на подписанное постановление и обещания властей, что система проработана, все детали учтены, у мам и пап лицеистов большое количество вопросов и возмущений. Любовь Завьялова, мама учащихся лицея №17 г.