Поднимается из забоя шахты зять, а на встречной вагонетке в забой спускается тесть. И вот завидев тестя зять поднимает палец и вертит им у виска. В ответ тесть поднимает обе руки и вертит у висков обеими руками. Зять делает жест согнутой в локте правой рукой, хлопая в локте левой. Тесть в свою очередь делает тот же жест но левой рукой хлопая по плечу и поворачивается задом, снимает штаны и показывает зятю задницу.
На этом вагонетки расходятся. Все в недоумении. Коллеги начинают робко распрашивать зятя ""За что мол тестя оскорбл&ешь?""
Зять отвечает: ""Да всё просто. Я спросил: ""Дура дома?"" тесть ответил: ""Обе дома"". Я спросил: ""поллитра есть?"" тесть ответил: ""есть ноль семь, за унитазом"" и всё"".
еще анекдот!