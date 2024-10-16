Женщину из Ростовской области, похитившей у пенсионерки во Владимире 480 000 рублей, судили за мошенничество в крупном размере. Преступница проведет 10 месяцев в колонии общего режима. Об этом

Женщину из Ростовской области, похитившей у пенсионерки во Владимире 480 000 рублей, судили за мошенничество в крупном размере. Преступница проведет 10 месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 33-его региона. 4 апреля женщина подошла к будущей жертве на одной из улиц Владимира и рассказала, что является продавцом из Беларуси, попавшим в