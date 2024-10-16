В правительстве области предупредили о краткосрочных ограничениях движения на трех участках трассы Р-132 в Суздальском районе. Перекрытия пройдут в ночное время, когда автомобильный трафик

В правительстве области предупредили о краткосрочных ограничениях движения на трех участках трассы Р-132 в Суздальском районе. Перекрытия пройдут в ночное время, когда автомобильный трафик меньше. Ограничения связаны с работами по установке опор для элементов организации дорожного движения. – 16 октября (ночь с 16 на 17):с 23:00 до 23:40 и с 01:00 до 01:40 – перекрытие