В эти дни над Землей пролетает самая яркая комета за последние 13 лет. “Хвостатую гостью” можно увидеть один раз в жизни. На один оборот вокруг Солнца она тратит больше 80 тысяч лет. Сейчас

В эти дни над Землей пролетает самая яркая комета за последние 13 лет. “Хвостатую гостью” можно увидеть один раз в жизни. На один оборот вокруг Солнца она тратит больше 80 тысяч лет. Сейчас космический объект наблюдают жители северного полушария планеты. При условии ясной погоды небесное тело можно увидеть в средних широтах нашей страны, в том