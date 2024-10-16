Авария произошла утром 16 октября.

Во Владимире на Южном объезде в ДТП погиб водитель фуры. Ему было 28 лет.Об этом сообщили в городском отделе ГАИ. Авария произошла утром в среду, 16 октября. Молодой человек управлял грузовым автомобилем DAF. Он выехал на встречную полосу и врезался в фуру Scania, за рулем которой находился 43-летний водитель.Второго дальнобойщика госпитализировали после столкновения. На месте работали спасатели аварийно-спасательного отряда Владимирской области. Полиция проводит проверку по факту аварии.Напомним, что на федеральной трассе Р–132 «Золотое кольцо» во Владимирской области водитель .