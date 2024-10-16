136 500 хвойных деревьев посадили во Владимирской области. Молодые сеянцы заняли 48,7 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства региона. Например, недавно высадили более 5 тысяч сеянцев
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-posadili-1365-tysyachi-derevev-v-ramkax-akcii-soxranim-les.html" target="_blank">Во Владимирской области посадили 136,5 тысячи деревьев в рамках акции «Сохраним лес»</a> - 136 500 хвойных деревьев посадили во Владимирской области. Молодые сеянцы заняли 48,7 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства региона. Например, недавно высадили более 5 тысяч сеянцев
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-posadili-1365-tysyachi-derevev-v-ramkax-akcii-soxranim-les.html]Во Владимирской области посадили 136,5 тысячи деревьев в рамках акции «Сохраним лес»[/url] - 136 500 хвойных деревьев посадили во Владимирской области. Молодые сеянцы заняли 48,7 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства региона. Например, недавно высадили более 5 тысяч сеянцев