136 500 хвойных деревьев посадили во Владимирской области. Молодые сеянцы заняли 48,7 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства региона. Например, недавно высадили более 5 тысяч сеянцев

136 500 хвойных деревьев посадили во Владимирской области. Молодые сеянцы заняли 48,7 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства региона. Например, недавно высадили более 5 тысяч сеянцев сосны в Ковровском районе. А Юрьев-Польском и Селивановском районах сажали ели. Как и в Александровском – там появились 8 800 сеянцев ели на площади 2 гектара. Обновление лесов проводится в