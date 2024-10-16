Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

Во Владимирской области уже вторую неделю фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.Данные прошлой недели на 8,5% ниже показателей предыдущего периода. Если брать статистику по области, то с симптомами простуды к врачам обратился 10 081 человек, конкретно во Владимире — 2 850 человек.Однако рост наблюдается у самых молодых пациентов — до двух лет и от 3 до 6 лет. Преобладают аденoвирусы и ринoвирусы. В лабораторных условиях грипп не выявлeн.