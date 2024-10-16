Мэрия планирует закрыть заезд в Веризино возле НИКТИДа. Об этом стало известно из контракта, опубликованного на сайте Госзакупок. Власти ищут подрядчика, который установит новый светофор

Мэрия планирует закрыть заезд в Веризино возле НИКТИДа. Об этом стало известно из контракта, опубликованного на сайте Госзакупок. Власти ищут подрядчика, который установит новый светофор возле «Ивановских мануфактур». Судя по документам, приложенным к закупке, старый поворот у НИКТИДА планируется ликвидировать. Жители Веризино бьют тревогу. Они создали петицию, где пытаются донести до администрации города, что такое