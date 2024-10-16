Нужны коллаген, Омега-3, сера и селен.

Жителям Владимира рассказали, какие продукты нужно включить в свой рацион для здоровья суставов.Врачи выделяют несколько видов артрита, зачастую заболевание вызвано инфекцией, нарушением работы иммунной системы или метаболизма. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что одной диеты недостаточно с таким диагнозом, необходимо специфическое лечение. Однако питание может быть помощником в борьбе с артритом.По словам специалистов, нужны коллаген, Омега-3, сера и селен. Рекомендуется есть холодец, заливное из рыбы, фруктовое желе. Серой богаты говядина, курица, кета, треска, морской окунь. Кроме того, макроэлемент есть в яйцах, бобовых, крупах, редиске, редьке, луке, во всех видах капусты, яблоках, сливах, крыжовнике.Получить селен из продуктов сложнее. Его очень много в бразильских орехах, мидиях, креветках, кокосе. Но данные продукты доступны далеко не всем в обычном рационе. Селен можно получить из яиц, молока, трески, чеснока, цельнозернового хлеба.Омегу-3 можно получить из жирных сортов рыбы и масел, которые используются для заправки салатов.