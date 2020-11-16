Победители конкурсов получат межбюджетные трансферты на реализацию своих проектов в размере 200 тысяч рублей каждый.

В комитете по туризму администрации Владимирской области подведены итоги областных конкурсов в сфере туризма между муниципальными образованиями региона на получение межбюджетных трансфертов. В 2020 году на участие в конкурсах в сфере туризма поступило 25 заявок.В рамках госпрограммы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 – 2021 годы» в этом году было организовано 4 областных конкурса.В конкурсе на создание театрализованной анимационной программы для туристов победителем признан Центральный парк культуры и отдыха города Владимира с проектом «Арт-пространство «Мастерская сказок». Арт-пространство станет местом, где гостей будут ждать добрые герои сказок – Василиса Премудрая, Домовой и самый сказочный новогодний персонаж – Дед Мороз! Попав в гости в «Мастерскую сказок», каждый сможет ближе познакомиться со сказочными персонажами, услышать невероятные истории, принять участие в интерактивной программе в форме квеста с увлекательными играми и конкурсами, а самое главное - встретиться с главным волшебником Дедом Морозом!Также победителями в конкурсах стали:- администрация Судогодского района в конкурсе на организацию зеленых стоянок на экологических маршрутах с проектом «Организация передвижной зеленой стоянки на р. Судогда»;- администрация Вязниковского района в конкурсе на организацию экологического веломаршрута с туристским проектом «Озера Синеборья»;- администрация Ковровского района в конкурсе на создание музейной музыкально-анимационной программы с проектом «Люблю наивно с музыкой шкатулки… Музыкальные кунсты в дворянской усадьбе».Победители конкурсов получат межбюджетные трансферты на реализацию своих проектов в размере 200 тысяч рублей каждый.