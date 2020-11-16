Завершена работа над архитектурно-планировочной концепцией благоустройства нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, в районе Дворца детского (юношеского) творчества.

Завершена работа над архитектурно-планировочной концепцией благоустройства нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, в районе Дворца детского (юношеского) творчества.На интернет-сайте проекта жители высказывались по самому широкому кругу вопросов - от функционального назначения парка и приоритетных видов отдыха до перспектив восстановления природных прудов в русле реки Лыбедь, вида и состава входных групп и названия будущего парка.Среди предложенных для голосования названий для будущего парка больше всего голосов набрало "Старые сады".Утверждается, что практически вся территория будет использоваться как лесопарковая зона для отдыха жителей - процент озеленения территории установлен концепцией на уровне 80 %. Так, к примеру, около 1/6 парковой площади отвели под восстановление вишневых и яблоневых садов как части эко-культурного наследия города Владимира.А площадь застройки территории объектами парковой инфраструктуры составит всего 3 %, что в 5 раз ниже нормативных требований. Это позволяет сформировать классический пейзажный парк с лесопарковыми участками и плодовым садом. И вдоль реки Лыбедь будет организована вписанная в природный ландшафт набережная, обеспечивающая сохранение прибрежной растительности и безопасный доступ к воде, а зимой - на лед.