Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы рассмотрела заявления от троих соискателей.

12 ноября состоялось очередное заседание Совета народных депутатов Кольчугинского района, на котором был избран глава администрации.Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы рассмотрела заявления от троих соискателей – Константина Мочалова, Игоря Пичугина и Дмитрия Левченко.Решением комиссии все они набрали необходимое количество баллов для дальнейшего представления кандидатов к процедуре голосования.Однако сразу после окончания конкурсаЛевченкоотозвал свою кандидатуру от участия в дальнейшей процедуре.По данным , для проведения тайного голосования были выданы 15 бюллетеней, после вскрытия урны один из бюллетеней оказался испорчен, за Пичугина отдан 1 голос, за Мочалова – 13 голосов.