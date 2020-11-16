И это на три меньше, чем накануне. Накануне, кстати, был очередной антирекорд: 127 заболевших за сутки. Столько ещё не было за всё время пандемии. Всего больных теперь 11 041. В лидерах

И это на три меньше, чем накануне. Накануне, кстати, был очередной антирекорд: 127 заболевших за сутки. Столько ещё не было за всё время пандемии. Всего больных теперь 11 041. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (18 новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (16