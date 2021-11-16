Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 164882 доз противовирусного препарата.

Во Владимире к 16 ноября от коронавируса привились 132478 человек, из которых 115664 получили оба компонента. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13;- ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 164882 доз противовирусного препарата.В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».