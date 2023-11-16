75-летний юбилей отметило объединение организаций профсоюзов Владимирской области. Награждены...

75-летний юбилей отметило объединение организаций профсоюзов Владимирской области.Награждены более сотни профактивистов. Подробнее в сюжете Марии Рябовой.- Задорно и громко. Вот так члены профсоюзов отмечают круглую дату - 75 лет профобъединению. Организация важная, защищает права трудящихся.С размахом отметили и профессиональный праздник - День профсоюзов. В объединении их - более тысячи. За 75 лет работы цели организации не изменились - трудящимся оказывают любую помощь, в том числе, и юридическую. Взаимодействуют с органами власти, ведут активную работу с молодежью и ветеранами.Галина Конькова - председатель областного объединения организаций профсоюзов:- Договариваться с администрацией, с работодателями, подписывать соответствующие соглашения. И 23 год вообще был объявлен годом социального партнерства. И поэтому вот в этом плане и идет работа.За плодотворную работу наградили лучших активистов профсоюзов. Среди них - и Валентина Андреева, она 23 года проработала ректором во Владимирском институте развития образования. Признается, профсоюз - ее правая рука. Он оказывает и моральную, и финансовую поддержку.Валентина Андреева - заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук:- Ощущаю и заботу нашего профсоюза, и готовность всегда прийти на помощь. Как в профессиональных делах, так и в личной жизни.Во взаимодействии с профсоюзами были разработаны и многие законотворческие инициативы, говорят в региональном парламенте.Александр Цыганский - депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Закон о льготной ипотеке для работников культуры. Это тоже была инициатива от отраслевого профсоюза. Которую поддержали депутаты. И сегодня эта норма действует.И работники культуры пользуются льготной ипотекой.Сотрудничество профсоюзов и работодателей объединяет трудовые коллективы. Ежегодно при активном участии профессиональных объединений чествуют трудовые династии, вручают свидетельства на занесение организаций в "Галерею Славы", а передовикам производства присваивают звания "Мастер Земли Владимирской".Мария Рябова. Андрей Беляков. Вести - Владимир.