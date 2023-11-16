Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В Собинке подошёл к концу первый этап благоустройства бульвара Чайковского. Его формируют в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», федеральный проект – «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Так, в месте отдыха уже заасфальтирована прогулочная дорожка, установлены бордюры, заменены фонари, теперь там новые – светодиодные. Кроме того, там появились скамейки, под ними обустроена дорожка из тротуарной плитки.Так, по этому национальному проекту до конца года во Владимирской области благоустроят 140 территорий – 108 дворов и 32 парка, бульвара и прочих территорий. Средств задействовано – 432,3 миллиона рублей.