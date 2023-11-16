Правоохранители Владимирской области проводят проверку по факту гибели мужчины 1973 года рождения в Петушках.

Правоохранители Владимирской области проводят проверку по факту гибели мужчины 1973 года рождения в Петушках. Предварительно установлено, что гражданин сорвался с крыши двухэтажного здания муниципального учреждения, когда проводил ремонтные работы. Об этом 16 ноября сообщила СУ СКР по региону.В результате падения мужчина получил тяжелейшие травмы и вскоре умер. В настоящий момент следователи осмотрели место трагедии. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.