Интересный и необычный рецепт пасты, который точно никого не оставит равнодушным.

Интересный и необычный рецепт пасты, который точно никого не оставит равнодушным.ИнгредиентыПаста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 гТыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 гБекон — 150 гКозий сыр — 100 гЧеснок — 2 зубчикаЛук-шалот — 1 шт.Оливковое масло — 2 ст. л.Сливочное масло — 1 ст. л.Тимьян свежий — 1 веточкаПетрушка свежая — для украшенияСоль, черный молотый перец — по вкусуПриготовлениеПриготовление тыквы:Разогрейте духовку до 200°C. Выложите нарезанную тыкву на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.Подготовка бекона:Пока тыква запекается, нарежьте бекон полосками и обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Выньте бекон шумовкой и отложите на тарелку.Соус:В той же сковороде, где жарился бекон, растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок, обжарьте до прозрачности лука.Верните бекон в сковороду, добавьте запечённую тыкву и тимьян. Тушите на среднем огне 5-7 минут, чтобы ароматы смешались.Паста:Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного воды от варки.Сборка:Добавьте пасту к соусу с тыквой и беконом. Перемешайте, добавив немного воды от варки, чтобы соус получился кремообразным.Посыпьте козьим сыром и тщательно перемешайте.Украшение и подача:Украсьте пасту свежей петрушкой и подавайте горячей.Этот рецепт пасты с тыквой и козьим сыром обязательно удивит вас и ваших гостей необычным вкусом и ароматом!