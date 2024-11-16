Интересный и необычный рецепт пасты, который точно никого не оставит равнодушным.
Интересный и необычный рецепт пасты, который точно никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
Паста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 г
Тыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 г
Бекон — 150 г
Козий сыр — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Лук-шалот — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сливочное масло — 1 ст. л.
Тимьян свежий — 1 веточка
Петрушка свежая — для украшения
Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
Приготовление тыквы:
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите нарезанную тыкву на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.
Подготовка бекона:
Пока тыква запекается, нарежьте бекон полосками и обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Выньте бекон шумовкой и отложите на тарелку.
Соус:
В той же сковороде, где жарился бекон, растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок, обжарьте до прозрачности лука.
Верните бекон в сковороду, добавьте запечённую тыкву и тимьян. Тушите на среднем огне 5-7 минут, чтобы ароматы смешались.
Паста:
Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного воды от варки.
Сборка:
Добавьте пасту к соусу с тыквой и беконом. Перемешайте, добавив немного воды от варки, чтобы соус получился кремообразным.
Посыпьте козьим сыром и тщательно перемешайте.
Украшение и подача:
Украсьте пасту свежей петрушкой и подавайте горячей.
Этот рецепт пасты с тыквой и козьим сыром обязательно удивит вас и ваших гостей необычным вкусом и ароматом!