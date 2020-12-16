Активисты Молодёжной Думы намерены поправить памятник, убрать мусор, покрасить ограду, а весной высадить на могиле цветы.
Реакция на репортаж "Вестей". Шефство над могилой хирурга Николая Алексеевича Орлова возьмёт Молодёжная Дума Владимирской области. Напомним, о состоянии захоронения прославленного врача на Князь-Владимирском кладбище мы рассказали
Николая Орлова не стало в 1942-ом, и в последний путь врача провожал весь город. Через 12 лет ушла из жизни его жена- заслуженный врач Валентина Абакумовская. После смерти родителей дочь Орловых переехала. И следы возможных родственников потеряны. С могилы недавно исчезла табличка. Видимо, пошла на цветмет. Новую заказала краевед Любовь Сметанина. Захоронению необходим постоянный уход. Активисты Молодёжной Думы намерены поправить памятник, убрать мусор, покрасить ограду, а весной высадить на могиле цветы. Всех, кто хочет помочь в благоустройстве, просят написать письмо на электронную почту МолДумы [email protected]
Напомним, имя легендарного хирурга будет носить новая награда врачам региона "За медицинскую доблесть".