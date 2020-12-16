На ремонт дорог в 2020 году выделено 250 миллионов рублей.
В 2020 году во Владимире в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы 11 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 13,3 км. Площадь отремонтированного дорожного полотна составила 169,4 тыс. кв. м, тротуаров - более 19 тыс. кв. м.
Дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был произведен на следующих объектах:
— пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),
— ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),
— ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),
— ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),
— Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар),
— Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),
— автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),
— ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе),
— пр. Строителей (от дома № 14 по пр. Строителей до пересечения с ул. Мира),
— ул. Батурина (от ул. Северная до д. № 28 по ул. Батурина),
— Октябрьский проспект (от д. № 9 до д. № 11 по Октябрьскому пр.).
В 2020 году во Владимире установлены два светофора на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва и в районе дома № 65 по проспекту Ленина. Мэрия также оборудовала 20 пешеходных переходов знаками «Пешеходный переход».
На ремонт дорог во Владимире в 2020 году выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма запланирована на дорожные работы и в 2021 году. На все работы установлена 5-летняя гарантия, в течение которой подрядчики обязаны исправлять возможные недочеты за свой собственный счет.