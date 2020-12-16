Об этом директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила 16 декабря в ходе еженедельного брифинга, посвящённого текущей эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции во Владимирской области.

Об этом директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила 16 декабря в ходе еженедельного брифинга, посвящённого текущей эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции во Владимирской области.В регионе стартовала вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины «Спутник V». В первую очередь вакцинация охватит медицинский персонал, учителей и социальных работников.«Вчера были привиты первые 60 человек: 35 – в Городской клинической больнице №5 города Владимира, 15 – в Центральной городской больнице города Коврова, 10 – в Камешковской центральной районной больнице. Сегодня вакцинация началась в Муромской городской больнице №3, в Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской и Петушинской районных больницах. Поступление более крупных партий вакцины ожидается в начале следующего года. Это позволит развернуть более масштабную вакцинацию», – сообщила ЕленаУтемова