Утверждение схемы состоится в конце декабря.

Законодательное Собрание Владимирской области согласовало новые округа для выборов, которые состоятся в сентябре 2023 года. Количество депутатов вырастет. Количество одномандатников увеличится с 19 до 25.Так, во Владимире будет не четыре, а шесть одномандатных округов. При выборе границ чиновники исходили из средней численности избирателей, проживающих на территории. Она составляет порядка 43,5 тысяч. Однако есть участки, где проживает менее 35 тысяч человек или более 52 тысяч.Нарезку производил региональный Избирком. По задумке властей количество мест по партийным спискам сократится с 19 до 15. Рассмотрев новую схему, комитет ЗС по вопросам государственного устройства рекомендовал утвердить её на ближайшем заседании. Оно состоится в декабре.