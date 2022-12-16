С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178096 владимирцев.

Во Владимирской области 16 декабря выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Гусь-Хрустальном и Петушинском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Александровском, Собинском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный, по 1 - в Камешковском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178096 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49451 заболевший во Владимире, 21039 - в Ковровском районе и 19238 - в округе Муром.