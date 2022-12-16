Во Владимирской области автомобилей известных брендов осталось на 3 месяца. У российских...

Во Владимирской области автомобилей известных брендов осталось на 3 месяца.У российских автодилеров заканчиваются остатки иномарок, их хватит на 1 месяц. Об этом сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров.К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц, считают специалисты.Представители автотехцентра «Автотракт» во Владимире дали комментарий по ситуации с автомобилями. Они подтвердили, что машин в наличии осталось мало, однако некоторые европейские бренды прислали дилерам новые модели. Среди них «Шкода», «Пежо», «Ситроен», «Форд». В настоящий момент из 95 новых авто на сайте компании 56 являются российскими или китайскими моделями.Запаса автомобилей, считают в «Автотракте», хватит до конца 1-го квартала следующего года. Несмотря на то, что дилеры завышают цены, на фоне дефицита предложения машины спросом пользуются.В следующем, 2023 году, игроки на владимирском авторынке ждут обновления линейки моделей отечественных авто и надеются на китайский автопром.Фото: pxfuel.com/