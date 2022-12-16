Во Владимирской области мошенница взяла с мигранта деньги за обещание вида на жительство его...

Во Владимирской области мошенница взяла с мигранта деньги за обещание вида на жительство его семье.38-летняя жительница Александрова представившись работником Федеральной миграционной службы ввела в заблуждение потерпевшего, который передал ей 64300 рублей. Для оформления документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации его супруги и троих малолетних детей, являющихся гражданами иностранного государства.Вину подсудимая признала полностью и в содеянном раскаялась. Ей зачли троих несовершеннолетних детей, явку с повинной и помощь в расследовании. Также судом был принят во внимание тот факт, что она уже была осуждена за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Виновной, в итоге, назначен год исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5 % и штраф 80 000 рублей.Приговор, не вступивший в законную силу. она может обжаловать.Фото https://www.pxfuel.com/