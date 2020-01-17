Мужчина, не заплатив за товар, потребовал у кассира сдачу.

9 января текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение о хищении денежных средств путем обмана в одном из торговых центров города.Выехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина под предлогом покупки товара сначала продемонстрировал купюру номиналом 5 тысяч рублей, а затем убрал ее в карман, потребовав у кассира сдачи. Завладев обманом денежными средствами в сумме 4800 рублей, он скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный 44-летний житель Московской области. Оказалось, что фигурант ранее уже был судим за аналогичные преступления.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Он дал признательные показания и обязался возместить ущерб.