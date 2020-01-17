В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.
Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на ..
В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.
Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на несколько часов в
Василеостровском районе. Когда она вернулась, то иномарки уже не было. Полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, сообщает .