В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на ..

В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на несколько часов вВасилеостровском районе. Когда она вернулась, то иномарки уже не было. Полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, сообщает .