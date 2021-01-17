Накануне во Владимирской области прошел мощный снегопад.

Снег во Владимире и области пошел еще в ночь с пятницы и продолжал идти всю субботу. Выпавшие осадки добавили проблем коммунальщикам, дорожным службам и автолюбителям. Последним в это субботнее утро пришлось откапывать свои машины из-под снега. Жители Вязников измерили линейкой толщину выпавшего снежного покрова. Оказалось, что она достигает 26 см.Пользователи соцсетей опубликовали видео многокилометровой пробки на трассе М-7 возле города Вязники, в которую попали десятки легковых и грузовых автомобилей.Впрочем, транспортный коллапс не помешал жителям области оценить красоту природы. Выпавший снег превратил города в настоящую зимнюю сказку.Видео, фото - группа «Подслушано Вязники» «Вконтакте».