Сгоревший Сельский театр драмы и комедии в Фомихе за несколько дней собрал 200 тысяч рублей на свое восстановление.

Сгоревший Сельский театр драмы и комедии в Фомихе за несколько дней собрал 200 тысяч рублей на свое восстановление.Старый деревенский дом сгорел практически полностью.Организаторы театра благодарят всех неравнодушных. Собранных денег хватит на начало строительства. Кроме того, в ближайшее время планируется запустить краудфандинговый проект. В театре надеются, что уже в мае здесь пройдут первые спектакли.Фото - группа Сельского театра драмы и комедии в Фомихе «ВКонтакте»