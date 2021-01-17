Департамент цифрового развития региона и компания «Новые коммуникационные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. IT-шники бесплатно предоставят школам и детским садам региона ..

Департамент цифрового развития региона и компания «Новые коммуникационные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. IT-шники бесплатно предоставят школам и детским садам региона российский аналог «MS Office» - пакет программ «Р7-Офис».«Среди них 482 дошкольных, 356 общеобразовательных и 98 учреждений допобразования, а также 25 колледжей и 9 организаций для детей-сирот», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.В перечень программного обеспечения входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства для просмотра изображений и видео, платформа для совместной работы, а также органайзер с календарём и электронной почтой.«В серверном варианте доступен многопользовательский доступ и средства совместной работы над документами. В наличии встроенный чат, почта, система управления проектами, платформа для совместной работы», - пояснили в пресс-службе департамента.Глава ведомства Сергей Орлов заверил, что «Р7-Офис» - качественный продукт отечественного производства, не уступающий зарубежным аналогам.Добавим, что «Новые коммуникационные технологии» поставляют ПО в Костромскую, Курганскую и Смоленскую области, Алтайский край, Республики Алтай и Ингушетия, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.