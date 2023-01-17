Сотрудники владимирской транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу телефона на ЖД вокзале в Петушках. Телефон был изъят и вернут владельцу. В дежурную часть линейного отдела

Сотрудники владимирской транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу телефона на ЖД вокзале в Петушках. Телефон был изъят и вернут владельцу. В дежурную часть линейного отдела поступило заявление от 41-летнего мужчины о пропаже телефона. Полицейские просмотрели записи с камер и вычислили подозреваемую. Ей оказалась 24-летняя жительница Владимирской области. Ночью она, находясь в зале ожидания, вытащила