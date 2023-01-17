Подведем итоги дня вместе:
Подготовка к Крещению.
- Главное - обеспечить безопасность. Сколько...
Подведем итоги дня вместе:
Подготовка к Крещению.
- Главное - обеспечить безопасность. Сколько купелей оборудуют во Владимирской области на Крещение?
Работа по сезону?
- Испытание ремонтом крыши. Как решается проблема жителей в одном из многоквартирных домов Судогды?
Из яслей в РОГ-группу.
- Зубриные ясли, а в перспективе своя РОГ-группа. В Клязьминско-Лухском заказнике - прибавление. Зубрята делают первые шаги.