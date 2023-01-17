Подведем итоги дня вместе: Подготовка к Крещению. - Главное - обеспечить безопасность. Сколько...

Подведем итоги дня вместе:Подготовка к Крещению.- Главное - обеспечить безопасность. Сколько купелей оборудуют во Владимирской области на Крещение?Работа по сезону?- Испытание ремонтом крыши. Как решается проблема жителей в одном из многоквартирных домов Судогды?Из яслей в РОГ-группу.- Зубриные ясли, а в перспективе своя РОГ-группа. В Клязьминско-Лухском заказнике - прибавление. Зубрята делают первые шаги.