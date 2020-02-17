Православный календарь говорит о том, что 18 февраля верующие отмечают церковный праздник почитания мученицы Агаты. В народе же этот день называли Агатой Коровницей и с особым пристрастием следили за скотиной.

Православный календарь говорит о том, что 18 февраляверующие отмечают церковный праздник почитания мученицы Агаты. В народе же этотдень называли Агатой Коровницей и с особым пристрастием следили за скотиной.История святойОтвет на вопрос, какой праздник 18 февраля, стоит искать вжитиях священномученицы Агаты, жившей в III веке на Сицилии. Она родилась в богатойсемье. Однако ей не повезло – на красивую девушку обратил внимание городскойпрефект.Христианка Агата отвергла домогательства развратника. Егоместь была страшна. Воспользовавшись царившими тогда антихристианскими законами,он отправил несчастную в публичный дом, откуда ее бросили в темницу. Зарешеткой мученице отсекли груди, а после истязаний сожгли на костре.Католики считают, что хлеб, освещенный в день почитаниясвятой Агаты, обладает способностью изгонять из человека бесов. Православныевспоминают мученицу под именем Агафья.Агафья Скотница: пугающие обычаи на 18 февраляНа Руси святая мученица, ставшая жертвой жуткой расправы,приобрела специфическую профессию. В народе ее называли Агафьей Коровницей илиСкотницей. В крестьянской культуре существовал однозначный ответ на вопрос,. Дело в том, что к этому сроку коровы начинали разражатьсятелятами. До этого за животными советовали приглядывать .Считалось, что в это время коровы наиболее восприимчивы кчарам злых сил, которые, как раз, активизируются и стараются навредить скотине.Простой люд как мог боролся с нечистыми. Например, женщины опахивали –проходили с плугом – деревню или конкретно свой двор. Так от жилища можно былоотогнать живущую в лесу уродливую старуху с граблями в руках – Коровью смерть. Мужчинамв этот момент категорически запрещалось выходить из домов.Когда процессия во главе с запряженной в плуг вдовой,сопровождаемой девицами в одних рубахах и с распущенными волосами, творила свойритуал, считалось, что случайного путника они встретить не могли. Если и шелнавстречу человек или зверь, то, были уверены крестьяне, под этой маскойскрывалась сама Коровья смерть. Несчастного крепко били и прогоняли, а встарину и лишали жизни.Грозила беда не только скотине и неосторожным путникам. Людиверили, что в этот день злые духи могут пробраться в дом через печную трубу иустраивали погром. Достаться могло как хозяевам, так и гостям, да и обычнымпрохожим, неосторожно остановившимся возле попавшего под раздачу жилья.Отметим, существовал специальный обряд,который, как считалось, может помочь спастись от попадания в дом через печную трубуслужителей злых сил.Еще один обычай, указывающий на связь праздника 18 февраля спотусторонним миром, касается поминок. Люди вспоминали своих предков, отошедшихв мир иной. Особо внимательно молиться надо за души тех, кто погибнасильственной смертью, считал народ.Именины 18 февраляАгафья,Александра,Антоний,Антон,Василиса,Воиф,Евагрий,Елладий,Макарий,Макар,Михаил,Полиевкт,Феодосий,Феодулия.