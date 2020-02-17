Православный календарь говорит о том, что 18 февраля
верующие отмечают церковный праздник почитания мученицы Агаты. В народе же этот
день называли Агатой Коровницей и с особым пристрастием следили за скотиной.
Православный календарь говорит о том, что 18 февраля
верующие отмечают церковный праздник почитания мученицы Агаты. В народе же этот
день называли Агатой Коровницей и с особым пристрастием следили за скотиной.
История святой
Ответ на вопрос, какой праздник 18 февраля, стоит искать в
житиях священномученицы Агаты, жившей в III веке на Сицилии. Она родилась в богатой
семье. Однако ей не повезло – на красивую девушку обратил внимание городской
префект.
Христианка Агата отвергла домогательства развратника. Его
месть была страшна. Воспользовавшись царившими тогда антихристианскими законами,
он отправил несчастную в публичный дом, откуда ее бросили в темницу. За
решеткой мученице отсекли груди, а после истязаний сожгли на костре.
Католики считают, что хлеб, освещенный в день почитания
святой Агаты, обладает способностью изгонять из человека бесов. Православные
вспоминают мученицу под именем Агафья.
Агафья Скотница: пугающие обычаи на 18 февраля
На Руси святая мученица, ставшая жертвой жуткой расправы,
приобрела специфическую профессию. В народе ее называли Агафьей Коровницей или
Скотницей. В крестьянской культуре существовал однозначный ответ на вопрос,
. Дело в том, что к этому сроку коровы начинали разражаться
телятами. До этого за животными советовали приглядывать .
Считалось, что в это время коровы наиболее восприимчивы к
чарам злых сил, которые, как раз, активизируются и стараются навредить скотине.
Простой люд как мог боролся с нечистыми. Например, женщины опахивали –
проходили с плугом – деревню или конкретно свой двор. Так от жилища можно было
отогнать живущую в лесу уродливую старуху с граблями в руках – Коровью смерть. Мужчинам
в этот момент категорически запрещалось выходить из домов.
Когда процессия во главе с запряженной в плуг вдовой,
сопровождаемой девицами в одних рубахах и с распущенными волосами, творила свой
ритуал, считалось, что случайного путника они встретить не могли. Если и шел
навстречу человек или зверь, то, были уверены крестьяне, под этой маской
скрывалась сама Коровья смерть. Несчастного крепко били и прогоняли, а в
старину и лишали жизни.
Грозила беда не только скотине и неосторожным путникам. Люди
верили, что в этот день злые духи могут пробраться в дом через печную трубу и
устраивали погром. Достаться могло как хозяевам, так и гостям, да и обычным
прохожим, неосторожно остановившимся возле попавшего под раздачу жилья.
Отметим, существовал специальный обряд,
который, как считалось, может помочь спастись от попадания в дом через печную трубу
служителей злых сил.
Еще один обычай, указывающий на связь праздника 18 февраля с
потусторонним миром, касается поминок. Люди вспоминали своих предков, отошедших
в мир иной. Особо внимательно молиться надо за души тех, кто погиб
насильственной смертью, считал народ.
Именины 18 февраля
Агафья,
Александра,
Антоний,
Антон,
Василиса,
Воиф,
Евагрий,
Елладий,
Макарий,
Макар,
Михаил,
Полиевкт,
Феодосий,
Феодулия.