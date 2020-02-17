В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района, подозреваемого в участии в незаконном формировании. Как сообщает , мужчина был членом батальона имени Н. Челебиджихана, который ..

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района, подозреваемого в участии в незаконном формировании. Как сообщает , мужчина был членом батальона имени Н. Челебиджихана, который противоречит интересам России.По предварительным данным, в августе 2016 года подозреваемый посетил Украину, где вступил в ряды крымско-татарской организации. Затем мужчина вернулся в Россию и поселился в Крыму. При этом он не прекратил свое участие в батальоне, передает .