С начала года во Владимире произошло несколько случаев, когда детей выгоняли из автобуса на мороз.

Госдума окончательно одобрила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров без билета младше 16 лет. Изменения будут внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда недопустимо. Такая ситуация способна создать угрозу жизни и здоровья несовершеннолетнего, сообщает .Напомним, с начала года во Владимире произошло несколько случаев, когда детей выгоняли из автобуса на мороз. Например, . А буквально через три недели 9-летнего , потому что не сработала карта.