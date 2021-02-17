Автобан планируют сдать в 2024 году. Общая протяженность трассы составит 794 километра.

Департамент лесного хозяйства постановление об изменении границ земель лесного фонда Владимирской области. Выпуск документа связан со платной трассы М-12 Москва-Казань.Для возведения автомагистрали отведут 553 гектара леса. При этом предоставление участков будет возможно только после смены категории.Компенсировать потери будут путём включения 563 гектаров массива в границы региона.Изменение границ земель планируется во Владимире, Судогодском и Суздальском районах на участках Бараковского, Владимирского, Головинского, Пригородного и Улыбышевского лесничеств.Автобан планируют сдать в 2024 году. Общая протяженность трассы составит 794 километра. Для строительства будут из частной собственности 22 земельных участка в Собинском и 30 – в Петушинском районах.